Foi treinado por Klopp e Nuno Espírito Santo, agora está no Campeonato de Portugal

Paulinho voltou a casa depois de passagens pelas escolas de Liverpool e Wolverhampton

Há um jogador no Campeonato de Portugal que já foi orientado por Jurgen Klopp e Nuno Espírito Santo e que partilhou o balneário com nomes como Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Rúben Neves ou João Moutinho.

Paulo Alves, ou Paulinho, como é conhecido no futebol, voltou a casa para ser "feliz" e encontrou a felicidade plena no domingo passado, ao apontar o segundo de três golos com que a Sanjoanense venceu em Lourosa (3-1). Para trás ficaram os quatro anos passados em Inglaterra, entre as escolas de Liverpool e Wolverhampton, e uma meia temporada no Pribram (República Checa) que não correu bem.

"Às vezes, o futebol é difícil... Estive em bons clubes nos últimos quatro anos, mas neste verão não tive interessados e fui-me abaixo. Só em setembro apareceu o Pribram e foi uma má experiência, porque, quando cheguei lá, não me pagaram o que prometeram, estive lá sozinho e não estava feliz. Apareceu a Sanjoanense e quis começar do zero junto da minha família e amigos. Precisava de regressar a casa", salientou. Inesquecíveis foram essas épocas nos reds e o dia em que Jurgen Klopp convocou Paulinho para um jogo da Taça de Inglaterra. "Os meus colegas perguntam-me como era e eu respondo-lhes que era um mundo à parte... ter sido chamado à equipa principal foi especial. Lembro-me de que me estreei em Anfield Road a jogar pelo sub-23 e depois disseram-me que ia ser convocado para os AA", recorda. "Klopp? Cá para fora parece ser engraçado, mas nos treinos é muito rigoroso e exigente", avalia. Philippe Coutinho era o craque que Paulinho mais admirava.

"Sentei-me ao lado dele no balneário, falei algumas vezes com ele e era um jogador especial", revela o médio-ofensivo, que ocasionalmente ainda fala com Pepijn Lijnders, adjunto de Klopp que já se tinha cruzado com o criativo na formação do FC Porto, clube para onde Paulinho se mudou aos dez anos. O jovem deixou a cidade dos Beatles na época passada e transferiu-se para o Wolverhampton, embora só tenha jogado nos sub-21 e sub-23. "Os sub-23 treinavam num campo ao lado da equipa principal e interagíamos muito com eles. Fiquei a admirar bastante o João Moutinho", conta.

"Contente" por ter apontado o primeiro golo pelo clube da terra, Paulinho só quer "melhorar cada vez mais"

Futuro não é tema para agora

Paulinho tem contrato até ao final da época com a Sanjoanense, mas o futuro é tema que por agora não merece comentário. "Só penso em ser feliz e desfrutar do futebol e da Sanjoanense, que é um clube que me diz muito", respondeu. O jovem começou a jogar à bola no emblema de São João da Madeira, saiu para o FC Porto com dez anos e voltou no último ano de júnior (2014/15) para representar uma equipa sénior, então orientada por Pepa.

Acontece que, nessa época, Paulinho não marcou e a "alegria" de festejar um golo pelo clube da terra surgiu agora, ao cabo de quase cinco anos.