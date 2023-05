Florgrade: Marco Soares homenageado por ter atingido marca redonda

Na receção ao Fermentelos (5-0), o internacional cabo-verdiano foi distinguido por ter realizado 500 jogos oficiais. O médio, de 38 anos, que já passou por diversos clubes como o Sporting, Barreirense, U. Leiria, Olhanense, Feirense e Arouca, é um dos símbolos da equipa de André Ribeiro.

O Florgrade, que milita na divisão principal da AF Aveiro, fez na receção ao Fermentelos (5-0) uma homenagem a Marco Soares. O experiente médio, de 38 anos, que foi capitão da seleção de Cabo-Verde e passou por clubes como Sporting, Barreirense, U. Leiria, Olhanense, Feirense e Arouca, chegou aos 500 jogos oficiais.

Para assinalar esta marca, o speaker do clube fez um discurso emocionante sobre o percurso de Marco Soares, que é um dos símbolos da equipa de André Ribeiro. "Hoje é um momento muito especial na breve história do Florgrade Futebol Clube. É o dia em que homenageamos um jogador, pai, marido e homem muito especial. Nasceu a 16 de junho de 1984, em Setúbal, mas representa a seleção de Cabo-Verde. Mais de 16 anos e com 53 internacionalizações, a maioria como capitão dos Tubarões Azuis, incluindo duas históricas presenças na CAN. Ao longo de sua enorme carreira, jogou por vários clubes em Portugal, incluindo Sporting, Barreirense, U. Leiria, Olhanense, Feirense e Arouca. Teve também passagens gloriosas pelo Chipre, com duas Supertaças, passando ainda pela Roménia e Angola. Atingiu a incrível marca dos 500 jogos oficiais com a nossa camisola do Florgrade FC, e por isso, estas duas histórias de sucesso ficarão para sempre ligadas na história de futebol. Parabéns pela magnífica marca dos 500 jogos oficiais. Obrigado por acreditares no nosso projeto", destacou.

O Florgrade ocupa o primeiro lugar da fase de apuramento de campeão e está em boa posição para subir ao Campeonato de Portugal.