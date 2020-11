Fintou o fim e está de volta: "Descobri que até podia perder o pé..."

Medarious sofreu luxação no joelho esquerdo em 2018, precisou que lhe reparassem as veias e quase ficou sem perna, mas não desistiu.

Medarious ficou sem chão quando a 28 de agosto de 2018 sofreu uma luxação no joelho esquerdo, pelo V. Guimarães B, que o atirou para uma mesa de operações em risco de perder a perna. O jogador foi sujeito a uma cirurgia para reparar as veias atingidas e ficou com o menisco e os ligamentos afetados. O prognóstico dos médicos era aterrador: o extremo, então com 21 anos, não podia voltar a jogar e nem sequer se sabia se conseguiria caminhar normalmente.

"Sabia que a lesão era grave, mas não estava à espera que o médico me dissesse que não podia jogar mais. Depois descobri que até podia perder o pé...", conta o ganês, apontado em fevereiro de 2018, pelo Observatório do Futebol, como uma das 50 maiores promessas à data.

A recuperação foi lenta, mas Medarious pensou sempre em contrariar os clínicos e voltar aos relvados. "Recuperei muito rápido e precisei de bastante força para vencer esta lesão. Meti na cabeça que ia voltar ao futebol", afirmou. O contrato com o Vitória terminou no verão passado e o ala teve abordagens de Leixões e Vizela, que tiveram "dúvidas" sobre o estado físico do jogador.

Há três semanas, Medarious começou a prestar provas no Esperança de Lagos. Impressionou, já foi oficializado pelo emblema do Campeonato de Portugal e o tão ansiado regresso está próximo. "Sinto-me muito bem. Não tenho dores, pensavam que com o esforço a perna pudesse ficar inchada, mas por agora está ótima. Estou desejoso de voltar e a preparar-me para que isso aconteça. Mostrei que posso fazer tudo. Ganhei confiança e o joelho está forte".