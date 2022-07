Ferreiras prepara regresso ao CdP: uma contratação e quatro renovações

Clube algarvio está de volta aos campeonatos nacionais.

O Ferreiras, clube algarvio que na temporada que findou venceu o campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve e regressa ao Campeonato de Portugal, prepara a bom ritmo a nova temporada.

Depois de ter renovado com David Antão, a equipa do concelho de Albufeira já contratou o defesa Marco Costa, de 19 anos e ex - Odiáxere, que fez a sua formação no Esperança de Lagos e Portimonense. O clube renovou ainda com o guarda-redes Miguel Ribeiro, com o médio Filipe Barros e com os avançados José Coelho e Edinho.