Ferreiras bastante ativo no mercado: já vai no nono reforço

Paulo Forra, Martim Calado e Guilherme Martins são os mais recentes reforços do clube algarvio.

No ano do regresso ao Campeonato de Portugal, três anos depois da última presença, o Ferreiras continua ativo​ no mercado, tendo contratado já nove jogadores.

Depois das contratações de Francisco Pacheco, ex-Peniche, Marco Costa, ex-Odiáxere, Igor Machado, ex-Almancilense, João Romão, ex-Farense B, Ricardo Nascimento, ex-Guia e Jorge Martins, avançado ex-Culatrense, a formação de Albufeira contratou mais três reforços, todos eles para o meio campo.

Paulo Forra, ex-Culatrense, Martim Calado, ex-Portimonense B e Guilherme Martins, ex- juniores do Louletano, também assinaram pelo clube algarvio.

Da época que findou, já renovaram o guarda-redes Miguel Ribeiro, os médios Filipe Barros e Tomás Rodrigues e os avançados João Barbosa, Edinho Jr, André Sustelo, José Coelho, David Oliveira, Daniel Oliveira e João Barbosa.