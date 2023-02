Fase regular do CdP a chegar ao fim: comboio tem cada vez menos lugares

Faltam seis jornadas para o fim da fase regular e O JOGO faz as contas de quem continua na luta por chegar à etapa de promoção. Vianense, na Série A, é o emblema que está mais bem lançado para discutir o acesso à Liga 3. Históricos Salgueiros e Atlético fazem pela vida, e na série B destacam-se as recuperações de Lourosa e Beira-Mar.

Com seis jornadas para disputar na fase regular do Campeonato de Portugal, a luta pela subida tem cada vez menos candidatos, de norte a sul. Para chegar à Liga 3 é necessário ficar num dos dois primeiros lugares do respetivo agrupamento e, depois, conseguir igual posição na etapa de promoção, que juntará oito equipas em dois grupos de quatro, cada, jogada a duas voltas e todos contra todos.

Na série mais a norte só uma hecatombe tirará o líder Vianense (42 pontos) da luta pela promoção. O Amarante (37 pontos) cavou um fosso nesta última ronda para o Tirsense (32), enquanto na perseguição estão os outsiders Vilar de Perdizes (31) e Brito (31), bem como o Pevidém (30), que na época passada estava, precisamente, no terceiro escalão.

No agrupamento B ainda falta jogar o tempo em falta do Salgueiros-Marítimo, suspenso aos 87", quando se registava 1-1 no marcador. Os portuenses, apesar de terem escorregado no domingo (1-1, com o Castro Daire), mantêm-se no topo, com 37 pontos, à frente de Rebordosa (36), Lourosa (35) e Beira-Mar (32), com destaque para as grandes recuperações destes dois últimos. Mais afastados estão Valadares, Marítimo B (29) e Gondomar (28). E na próxima jornada há um Beira-Mar-Lourosa...

Viajando para sul, a Série C também tem está numa "molhada": o 1.º Dezembro segue na frente, com 37 pontos, seguido do Pêro Pinheiro (34), Marinhense (34), Benfica e Castelo Branco (32), U. Santarém (32). Com as contas bem mais complicadas - e até próximos da zona de descida - estão Sintrense (29), Sertanense e Mortágua (27). Neste grupo, o Rio Maior foi desclassificado e há um clube que folga todas as rondas, sendo que 1.º Dezembro, Marinhense, BC Branco e U. Santarém ainda o têm de fazer.

Por último, na Série D comanda o histórico Atlético (38 pontos). Rabo de Peixe e Lusitano de Évora (35) perseguem os lisboetas, bem como o outro emblema de Évora, o Juventude (34). O Fabril (30) está mais afastado mas ainda no comboio de candidatos.

Alguns estão quase condenados

Na luta pela permanência - descem seis clubes aos distritais - há emblemas com a vida muito complicada. Na Série A, Bragança, Monção e Maria da Fonte têm o quadro mais dificultado. Na B, só um milagre evitará a descida do Guarda Desportiva, sendo que Castro Daire e Resende também precisam de recuperações miraculosas. Já na Série D o histórico Olhanense pode cair aos distritais já na próxima ronda. Angrense e Ferreiras veem-se, igualmente, em posições delicadas.