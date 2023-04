Fase de subida do Campeonato de Portugal tem oito candidatos para quatro vagas 

Começa hoje a fase de subida que apura os clubes que vão ascender à Liga 3. Pretendentes de Viana do Castelo até ao Alentejo

Arranca hoje a fase de subida do Campeonato de Portugal (CdP), com oito pretendentes para quatro vagas. A decisiva etapa concentra os dois primeiros classificados das quatro séries (A a D) do CdP, divididas, geograficamente, em dois grupos. A norte estão Vianense, vencedor da série A, Amarante, Salgueiros, que triunfou na Série B, e Lourosa, enquanto no sul jogarão 1.º Dezembro (ganhou a Série C), Pêro Pinheiro, Atlético (campeão da Série D) e Lusitano de Évora. Sobem à Liga 3 o primeiro e segundo de cada agrupamento, sendo que os primeiros disputarão a final do CdP, no Jamor.

Entre os repetentes do ano passado estão Salgueiros e Pêro Pinheiro. Ambos tentam alcançar a tão ansiada subida, mas a concorrência nortenha promete ser forte, sobretudo de um Vianense que foi o primeiro clube a conseguir carimbar o apuramento e de um Lourosa que não perde há 11 jogos, desde que mudou de treinador (saiu Luís Pinto e entrou Jorge Pinto), com nove vitórias seguidas pelo meio. Sem esquecer, claro está, o Amarante, que se manteve, ao longo dos últimos meses, sempre na luta pelos primeiros lugares.

Vianense e Salgueiros venceram as séries mais a Norte, mas com Amarante e Lourosa bem à cola. No Sul, a disputa não foi menos acesa entre 1.º Dezembro, Pêro Pinheiro, Atlético e Lusitano de Évora.

De resto, a chicotada psicológica em Lourosa foi a única entre os oito candidatos. Se no Norte, o Salgueiros ostenta a bandeira de histórico, no Sul destacam-se Atlético e Lusitano de Évora, outrora presentes na I Divisão. Os da Tapadinha subiram, em 2021/22, da AF Lisboa e querem escalar mais um degrau na missão de ressurgimento do clube, enquanto o Lusitano "intromete-se" no mapa litoralizado do futebol nacional, procurando dar ao Alentejo o protagonismo de outros tempos, conseguido, pela última vez, pelo Campomaiorense.

Na fase regular, o Lusitânia de Lourosa revelou-se a equipa mais concretizadora. Na Série B, apontou 49 golos em 26 jogos. O Serpa, na Série D, ficou perto, com 44 golos

Da Série C veio o 1.º Dezembro, recheado de jovens talentos que fizeram uma primeira fase consistente, e o Pêro Pinheiro, treinado pelo... presidente Hélder Ferreira, que tornou a conseguir colocar o clube na disputa por outros patamares. Serão seis jornadas imprevisíveis e que terminarão a 4 de junho.

Lourosa-Amarante, Salgueiros-Vianense, Pêro Pinheiro-Lusitano de Évora e Atlético-1.º Dezembro são os jogos de hoje, todos à tarde.