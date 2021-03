Fase de acesso à Liga SABSEG e Liga 3: só uma equipa com vaga já garantida

Só o Leiria tem o apuramento já assegurado para a fase de acesso à Liga SABSEG.

A segunda fase do Campeonato de Portugal, que dita as subidas à Liga SABSEG e à Liga 3, vai decorrer entre 25 de abril e 30 de maio, com o Leiria a ser a única equipa já com o apuramento assegurado para a fase de subida ao segundo escalão do futebol nacional.

Numa altura em que faltam oficialmente disputar duas jornadas, embora em todas as séries existam ainda jogos em atraso, o Leiria, que já garantiu o primeiro lugar da Série E, ficou a saber, no sorteio que decorreu na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta quinta-feira, que vai defrontar na primeira jornada da segunda fase, no grupo Sul, o vencedor da Série F, que será o Alverca ou o Torreense.

No outro encontro do grupo Sul, o vencedor da Série H, que será Vitória de Setúbal ou Amora, vai encontrar o vencedor da Série G, com Estrela de Amadora e Sporting B a serem os possíveis adversários.

Na zona norte, na primeira ronda, o vencedor da Série D (Anadia, Lusitânia Lourosa ou Canelas) vai defrontar o vencedor da Série C (Gondomar, Leça ou Trofense) e o vencedor da Série A (Braga B ou Merelinense) vai encontrar o vencedor da Série B (sete equipas ainda em disputa).

Esta fase terá seis jornadas, com cada clube a disputar três jogos em casa e três foras, e os dois vencedores de cada série são promovidos à Liga SABSEG.

Focou também definido o calendário de acesso à Liga 3, nova prova da FPF que arranca em 2021/22, com 32 clubes, apurados entre o segundo e o quinto lugar na primeira fase do Campeonato de Portugal, a serem divididos em oito séries, com os dois primeiros de cada grupo a garantir um lugar.

Esta fase também irá ser disputada de 25 de abril e 30 de maio com seis jornadas. O novo terceiro escalão do futebol português terá um total de 24 equipas, com 16 da fase de acesso, mais os seis que falharem o acesso à Liga SABSEG e dois despromovidos dessa prova.