Fafe aproveita momento viral de Jesus e deixa esta... explicação

Curioso vídeo partilhado pelos clube do Campeonato de Portugal nas redes sociais.

Jorge Jesus irritou-se com o barulho na entrevista rápida da SIC após o Benfica-Arsenal (1-1), jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Enquanto respondia às perguntas, o treinador do Benfica sentiu-se incomodado com o barulho que parecia ter origem numa conversa ao lado do local onde estava. "Isto é alguma coisa? Eu não falo com este barulho... Ou eles se calam...", começou por dizer, antes de dirigir-se diretamente a quem, supostamente, estava a causar o ruído."Take it easy, ok?", disse em inglês.

O Fafe, clube do Campeonato de Portugal, não deixou passar este episódio em claro e deixou um curioso vídeo nas redes sociais. "Mesmo longe dos estádios, cantar pela AD Fafe é algo que um justiceiro nunca parará de fazer! Domingo voltamos à luta, portanto, takerisi", surge escrito.

Veja o vídeo publicado pelo Fafe: