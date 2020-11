Fabril pediu adiamento de jogo e não gostou da resposta do Sporting: "Bem prega Frei Tomás..."

O Fabril tem onze jogadores infetados com covid-19 e pediu ao Sporting B para adiar o jogo da sétima jornada do Campeonato de Portugal. Em comunicado, o clube do Barreiro lamenta a "forma pouco digna" como os leões responderam ao pedido.

Com onze jogadores do plantel infetados com covid-19, o Fabril pediu ao Sporting B para que o jogo da sétima jornada da Série G do Campeonato de Portugal fosse adiado. O clube do Barreiro diz esta quinta-feira que a resposta dada pelos leões foi "irresponsável" ao não manifestarem "interesse no adiamento".

Os setubalenses acusam os dirigentes dos verdes e brancos de desconhecerem "os bons ofícios do seu presidente em relação ao vírus", referindo que Frederico Varandas é médico e mostrou "orgulho por estar a combater a pandemia". "Esqueceu-se o Sporting CP que pelos mesmos motivos já solicitou, esta temporada, o adiamento de jogos quer da sua equipa principal quer nas modalidades, recebendo sempre um feedback positivo dos outros emblemas", escreve ainda o Fabril, em comunicado.

O clube que recentemente defrontou o FC Porto na Taça de Portugal esclarece ainda que se viu "obrigado a recorrer à DGS para adiar os jogos" com o Sporting B e o Fontinhas.

Leia o comunicado na íntegra:

"Lamenta o Grupo Desportivo Fabril a forma pouco digna como o Sporting CP respondeu ao nosso pedido de adiamento do jogo da 7.ª jornada do Campeonato de Portugal, frente à sua equipa secundária. Foi irresponsável a resposta dada pelo clube leonino ao não manifestar interesse no adiamento do jogo, sabendo que o GDF tem neste momento 11 (onze) jogadores infetados com a Covid-19.

Esqueceu-se o Sporting CP que pelos mesmos motivos já solicitou, esta temporada, o adiamento de jogos quer da sua equipa principal quer nas modalidades, recebendo sempre um feedback positivo dos outros emblemas. O SCP tem um presidente que é médico, tendo esse há dias mostrado orgulho por estar a combater a pandemia. Estranhamente, ou talvez não, os restantes dirigentes deste clube desconhecem os bons ofícios do seu presidente em relação ao vírus. "Bem prega Frei Tomás..."

Se com estas atitudes discriminatórias e estúpidas pensam silenciar o GDF, então estão muito enganados. Não deixaremos de denunciar aqueles que nos deixam de respeitar. Viu-se, por tudo isto, o GDF obrigado a recorrer à DGS para adiar os jogos da 7ª (Sporting B) e 8ª (Fontinhas) jornadas. Anunciaremos, por isso, as novas datas dos encontros nos próximos dias."