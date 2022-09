Avançado colombiano jogava na República Dominicana.

O Olhanense, último classificado da Série D do Campeonato de Portugal, ainda com zero pontos em duas jornadas, contratou o avançado colombiano de 25 anos Fabrício Moreno, que atuava no Atlético Vega Real, da República Dominicana, onde estava há três temporadas.

Na Colômbia, sua terra Natal, fez a formação no La Equidad, clube pelo qual chegou aos seniores, em 2016.