Extremo Bonani é mais um reforço para o plantel do Estrela da Amadora  

Bonani apresentado no Estrela da Amadora

Mais uma arma para o clube atacar a subida de divisão.

O Estrela da Amadora garantiu neste mercado de inverno mais um reforço, um extremo rápido e com experiência já na II Liga, para atacar a subida aos escalões profissionais. Trata-se de Bonani, um brasileiro de 22 anos que atuou no Covilhã e estava agora no Casa Pia.

O Estrela não quer facilitar e quer cumprir o "pedido" de Jorge Jesus , que, tal como afirmou, quer voltar a ver o clube da Reboleira entre os grandes. André Geraldes, presidente da SAD, continua empenhado em reforçar a equipa, de forma conservadora, mas com muita qualidade, e, por isso, a escolha de Bonani, que gostou do projeto que lhe foi apresentado e não teve dúvidas em aceitar o convite, apesar de ter propostas de outros clubes do escalão secundário.

O Estrela, recorde-se, comanda isolado a sua série no Campeonato de Portugal.