Ex-FC Porto Licá sagrou-se campeão na AF Viseu e subiu ao Campeonato de Portugal

O Lamelas foi o campeão da Divisão de Honra da AF Viseu e conta com Licá, filho da terra, e com passado pelos grandes palcos do futebol português.

A Associação Cultural Desportivo e Recreativo de Lamelas venceu, no domingo, a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. O clube onde joga o ex-FC Porto Licá venceu o Penalva do Castelo, por 4-1, na última jornada, e terminou com 31 pontos a fase de apuramento do campeão, superando os 25 do Cinfães, que foi derrotado (2-1) em casa do Nespereira FC.

Luís Carlos Pereira Carneiro, conhecido como Licá, voltou ao clube da terra de onde é natural em fevereiro e marcou cinco golos em 12 jogos. Aos 34 anos, o extremo conta já com passagens por Tourizense, Académica, Trofense, Estoril, FC Porto, Rayo Vallecano, V. Guimarães, Nottingham Forest, Granada, Belenenses, B SAD e Farense. Tem uma internacionalização pela Seleção principal de Portugal - aconteceu a 11 de setembro de 2013, num jogo particular frente ao Brasil (entrou aos 84' na derrota por 3-1).

De referir que a equipa do concelho de Castro Daire subiu ao Campeonato de Portugal.