Evaldo deixa de ser treinador jogador no Malveira

Antigo lateral-esquerdo de Sporting, Braga, entre outros, passa a ser apenas jogador no emblema da AF Lisboa

O Malveira comunicou esta segunda-feira que Evaldo colocou o lugar à disposição e deixou de ser treinador jogador do emblema da I Divisão da AF Lisboa. O lateral-esquerdo, 39 anos, que passou por Sporting, Braga, FC Porto, entre outros, passa apenas, segundo o clube, a desempenhar funções de jogador.

A decisão surge na sequência da derrota com o Povoense, em casa, por 1-0. O Malveira está no penúltimo lugar do principal escalão lisboeta, com dois pontos em oito jogos.