Estrela da Amadora doou bens alimentares e produtos de higiene

O clube tricolor juntou-se à Iniciativa "Futebol Para a Vida", que apoia alguns jogadores do

Campeonato de Portugal que estão em dificuldades.

A SAD do Estrela da Amadora entregou esta quinta-feira bens alimentares e produtos de

higiene à associação "Futebol Para a Vida", que tem ajudado nos últimos meses jogadores do Campeonato de Portugal em dificuldades económicas.



Nesta iniciativa, além de outros elementos da estrutura, estiveram a representar o emblema amadorense o presidente da SAD, André Geraldes, o treinador Rui Santos e os jogadores Filipe Leão, Sérgio Conceição, Diego Zaporro e Yuran Fernandes.

"É muito importante poder colaborar e contribuir para o projeto do Futebol Para a Vida, porque estamos a viver tempos desafiantes e mais do que nunca temos de estar unidos e ajudar em tudo o que pudermos", explicou o presidente da SAD do líder da Série G do Campeonato de Portugal.



O projeto "Futebol Para a Vida" é liderado por Ibraim Cassamá, jogador do Real Massamá e também candidato às eleições do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. O mentor considerou que "o Estrela da Amadora é um grande exemplo". "Só somos adversários durante os 90 minutos. Depois disso, vivemos todos para mais e melhor", acrescentou.