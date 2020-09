Estrela da Amadora assegura mais um reforço, agora para o ataque

Paollo Madeira Oliveira deixa o Farense.

Paollo Madeira Oliveira, avançado de 24 anos, será o próximo reforço do novo Estrela da Amadora, ele que deixa assim o Farense, clube onde fez toda a pré-época e jogou na época passada pela equipa B dos algarvios.

Contratado por André Geraldes, na altura CEO da SAD farense, o luso-brasileiro foi decisivo a ajudar os leões de Faro a serem a equipa mais vitoriosa, com 18 triunfos noutras tantas jornadas.

Paollo Oliveira faria 29 golos em 17 jogos com campeonato distrital da 2.ª Divisão da AF Algarve.

Agora, ao fim de cerca de um mês de conversações entre André Geraldes, neste momento líder do Estrela da Amadora e João Rodrigues, presidente do Farense, foi possível fechar o entendimento por um avançado que tinha mercado mas que optou pelo projecto tricolor, que ambiciona recolocar os amadorenses no principal escalão nacional.