São Martinho decide fase de subida com o Tirsense. O entusiasmo é tanto que o estádio não chega para todos.

São cerca de 11 os quilómetros que separam Santo Tirso de São Martinho do Campo feitos, se o trânsito deixar, em cerca de 15 minutos pela Nacional 105, que atravessa boa parte do concelho jesuíta. Inseridos na mesma série do Campeonato de Portugal (Série C) ambos os conjuntos jogam, domingo, a última vaga de acesso à fase de subida - zona norte. Na primeira volta, registou-se um empate (1-1) em Santo Tirso e a vantagem é do São Martinho, que é segundo com mais um ponto do que o conjunto de Leandro Pires. Por isso, o empate basta, enquanto o Tirsense está obrigado a ganhar.

O entusiasmo nos dois lados é de tal forma que o estádio será pequeno para tanta gente interessada em ir ver à bola. "Vamos ter casa cheia. Não temos muitas condições para acolher o número de pessoas que queriam ver o jogo e estamos preocupados com a sobrelotação. Não queremos ser castigados. Por isso, o recinto não terá mais do que 1100/1200 espectadores", referiu José Joaquim Pereira, presidente dos campenses.

Líder do São Martinho há uma década, o dirigente reconhece tratar-se de um jogo "especial." "É bom para o concelho e para São Martinho do Campo. Será uma grande partida, que nos pode dar a permanência no CdP, o nosso primeiro grande objetivo", sublinha. Estar a lutar por lugares cimeiros não é novidade. "Há quatro anos ficámos em terceiro com Vizela e Fafe à nossa frente. Depois, tivemos a pandemia e na época anterior fomos à fase de subida à Liga 3. Temos um grupo de miúdos espetaculares que nos têm dado estas alegrias", conclui.



Perder? Só se for em associados...

O Tirsense é o emblema da sede do concelho de Santo Tirso, enquanto São Martinho é uma freguesia. Contudo, José Joaquim Pereira não acredita em apoios financeiros desiguais. "O Tirsense pode ter mais sócios e talvez mais patrocinadores, mas acredito que a Câmara Municipal olha de igual forma para os dois clubes", comenta. A um ponto da fase de subida, o líder acredita na promoção à Liga 3. "Se passarmos, vamos lutar todos pela vitória em qualquer campo e acredito que vamos ser felizes. Temos tido um apoio enorme dos nossos adeptos", valoriza.