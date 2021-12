Iko Caetano jogava no Cova da Piedade.

Iko Caetano é reforço do Espinho, da série C do Campeonato de Portugal. O médio, 22 anos, jogava no Cova da Piedade, emblema pelo qual tinha oito jogos esta temporada, sendo que tinha sido contratado, no defeso, ao Benfica e Castelo Branco.

O Espinho ocupa atualmente o sétmo lugar da série, com oito pontos em sete jogos realizados.