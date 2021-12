Espinho em alta depois da chicotada: "Respeitamos a história deste clube"

Há menos de um mês ao leme da equipa, Pedro Barroso soma três vitórias consecutivas. A "qualidade dos jogadores" tem sido o segredo.

No final de novembro, Pedro Barroso assumiu o comando técnico do Espinho, quinto classificado da Série C do Campeonato de Portugal. Uma derrota e três vitórias consecutivas é o registo dos primeiros quatro jogos ao leme do clube. Para o treinador, de 36 anos, o segredo para o sucesso tem sido "a qualidade dos jogadores". "Eles têm percebido quais são as nossas ideias e valorizam muito o espírito coletivo. Respeitamos muito a história e tradição deste grande clube", começou por explicar Pedro Barroso, que revelou ainda sentir que os jogadores, animicamente, também estão mais motivados. "As vitórias trazem muita motivação e nós temos vindo a conseguir esse registo. Já conseguimos três vitórias consecutivas, uma coisa que o Espinho ainda não tinha conseguido este ano. No fundo, há um acreditar, coisa que, se calhar, não havia no passado", atirou.

Apesar de a classificação ter melhorado consideravelmente, o Espinho está dependente de terceiros para atingir os lugares e cimeiros e, por isso , Pedro Barroso evitou projetar o futuro. "Estamos muito focados e satisfeitos, mas sabemos que temos de pensar jogo a jogo, não podemos andar a pensar noutras coisas, uma vez que não dependemos de nós para chegar seja onde for. Temos um compromisso forte com toda a gente do clube. Com a certeza que nós, a cada semana, lutaremos pela vitória e no final fazemos as contas", expôs, fazendo ainda um balanço positivo dos primeiros tempos nos tigres. "Tem sido fantástico, até porque o Espinho é um clube muito diferente. Temos uma série de tarefas difíceis a realizar e temos vindo a conseguir cumprir com todas. Como é do conhecimento público, não temos estádio, temos de treinar no quartel ou na formação. Quando jogamos em casa, temos de o fazer sempre em Ovar. No entanto, e apesar de tantas adversidade, encontramos oportunidade para nos transcendermos e para nos valorizarmos mais ainda", enalteceu o técnico.

Relativamente à adaptação, Pedro Barroso considerou ter sido "complicado" devido a "todo o cenário", no entanto, contou que nunca nada servirá como "desculpa". "Quando entrei aqui disse logo aos jogadores que não podemos arranjar desculpas para nada. Andamos sempre, isso sim, à procura de soluções e temos conseguido encontrá-las. A nossa adaptação vai acontecer de forma natural. Tem vindo a ser assim o nosso dia-a-dia, uma rotina criativa, inovadora e, fundamentalmente, com foco em fazer com que tudo corra bem", frisou.

Questionado sobre as principais características que tem como treinador, Pedro Barroso não teve dúvidas: "Seja em que profissão for, o combustível essencial é a paixão. Tenho uma paixão grande por aquilo que faço."