Espinho anuncia saída do treinador João Ferreira

João Ferreira já não é treinador do Espinho

Ao fim de um ano e meio, João Ferreira abandona o comando técnico do Espinho. O treinador não resistiu à derrota caseira com o Lusitânia de Lourosa.

O Espinho comunicou neste domingo que chegou a acordo com João Ferreira para a rescisão do contrato que unia ambas as partes. O treinador de 37 anos não resistiu à derrota caseira (2-3) frente ao Lusitânia de Lourosa e abandona os tigres ao fim de um ano e meio.

Com apenas quatro vitórias em 12 jogos realizados nesta temporada, João Ferreira deixa de ser o treinador do emblema aveirense que ocupa o décimo e antepenúltimo lugar da Série D do Campeonato de Portugal.

Leverense, Dragões Sandinenses e Avintes são os outros clubes que João Ferreira orientou.