Esperança de Lagos reforça ataque e também o meio-campo

Arter Undonque e Alexandre Pimenta são reforços.

O Esperança de Lagos, clube algarvio atualmente no 11º lugar, com três pontos, da série D do Campeonato de Portugal, contratou o avançado luso-guineense Arter Undonque, ex-Olímpico do Montijo.

O jogador de 22 anos fez toda a sua formação no 9 Abril Trajouce, da AF de Lisboa, tendo passado ainda pelo Corval, Pinhalnovense e Olímpico do Montijo.

Undonque já poderá ser opção para o treinador Rui Capela para a visita deste sábado a Albufeira, onde a equipa de Lagos vai defrontar a formação do Imortal, partira a contar para a quarta jornada.

Para o meio-campo foi contratado Alexandre Pimenta, que passou pelos sub-23 do Leixões.