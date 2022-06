Pedro Simões e Chico Batista continuam no clube algarvio.

O Esperança de Lagos, clube algarvio que na próxima temporada vai competir no Campeonato de Portugal, chegou acordo para a renovação de contrato, por mais uma temporada, com Pedro Simões, médio de 23 anos, e com o extremo Chico Batista, de 26 anos.

Ambos os jogadores, refira-se, fazem parte do lote de capitães para a temporada 2022/23, assim como Nuno Alves, médio de 27 anos cuja continuidade já tinha sido anunciada.