Equipa do Santa Marta está retida na Madeira e deixa críticas à EasyJet

Surto de covid-19 na tripulação cancelou o voo previsto para ontem, segunda-feira.

O Santa Marta de Penaguião informou esta terça-feira que a equipa se encontra retida na Madeira, depois do triunfo de domingo por 1-0 em casa do Câmara de Lobos, para a fase de permanência do Campeonato de Portugal.

"A companhia aérea EasyJet, responsável pelo voo de ida e de volta, cancelou todos os seus voos, fruto de um surto de covid-19 na tripulação. Sendo certo que a Direção do clube tudo tem feito para que nada falte aos seus atletas e equipa técnica, lamenta-se a ausência de soluções de todos os responsáveis envolvidos, nomeadamente a EasyJet, que apenas se disponibilizou a ajudar com estadia para cinco pessoas - numa comitiva de 27 - e sugere novos voos apenas a partir do próximo sábado, dia 9 de abril", pode ler-se no comunicado emitido.