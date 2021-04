Equipa da semana: Trofense foi do pódio para o sonho na curva final

Equipa ultrapassou dois rivais na série C e ficou com um bilhete para tentar subir à Liga SABSEG.

A situação classificativa, dado o terceiro lugar ocupado antes do começo da última e decisiva jornada da série C, a um ponto dos líderes Gondomar e Leça, não fazia prever um desfecho tão festivo, mas a equipa do Trofense não se fez rogada e protagonizou um "conto de fadas" em pleno relvado.

Ao vencer, no passado domingo, na visita ao Paredes, por 1-0, com um golo de Bruno Almeida, e bafejado pelas derrotas de Gondomar e Leça, o conjunto de Rui Duarte ultrapassou, em estilo, a dupla da frente e acenou, já no primeiro posto, com o ingresso, por vários desejado, na mão para disputar a fase de subida à Liga SABSEG.

Não obstante a eventual surpresa causada em latitudes próximas, o técnico da equipa, que tomou o leme à 11.ª ronda, assumiu que essa qualificação era o desiderato idealizado pela administração e que o mesmo foi obtido com, sobretudo, mérito.

"Demonstrámos ser uma equipa que supera obstáculos. Nós sempre acreditámos em atingir a fase de subida à Liga 2. Era legítimo pensar que poderíamos passar para a frente na última ronda. Fomos os mais regulares e, por isso, os melhores e não se pode justificar com sorte este feito. Ganhámos mais vezes do que as que perdemos. Tenho que tirar o chapéu aos jogadores", frisa Rui Duarte.

O Trofense ficou instalado no primeiro lugar, somados 36 pontos, com dez triunfos (tantos quantos Leça e Gondomar), seis empates e o menor número de derrotas da série C (duas) em 18 jornadas, além de um desempenho defensivo assinalável, com apenas seis golos sofridos em toda a fase regular da competição. O fruto foi colhido pela entrega da equipa.

"Será redutor pensar que somos uma equipa defensiva", avisa logo o treinador. "Defendemos com agressividade, subidos em campo e tivemos mais posse de bola do que os adversários. Os jogadores interpretaram rapidamente a nossa ideia de jogo e foram bem sólidos no compromisso. Tudo isso permitiu chegar até esta etapa de decisão", enalteceu Rui Duarte.

O sonho do Trofense em regressar ao futebol profissional depende do que fizer, a partir de 21 de abril, nos seis jogos com os concorrentes Anadia, Pevidém e Braga B.

Sem embandeirar em arco ou assumir quota de possibilidade em ascender à Liga SABSEG na próxima época, o treinador assegura só que a equipa "não pensará demasiado à frente" e que será "fiel ao estilo" de jogo que resultou em "claro sucesso".

O Treinador

Rui Duarte

Idade: 42 anos

Começou a presente época desempregado e foi convidado pela Direção do Trofense, antes da 11.ª jornada da série C, para assumir o leme da equipa da Trofa. A tarefa foi realizada com sucesso ao orientar os trofenses à liderança da classificação e ao alcançar a qualificação para a fase de acesso à Liga SABSEG, competição na qual já liderou o Casa Pia e o Farense.



O jogador

Bruno Almeida

Idade: 24 anos

Posição: Médio-ofensivo

A cumprir a terceira época no clube da Trofa, o centrocampista é um dos jogadores do plantel com maior utilização. Titular nos 18 jogos da equipa na série C, cumprindo 1345 minutos, teve uma enorme preponderância no feito da equipa nortenha. Na última jornada, o médio foi o autor do solitário golo que possibilitou ao Trofense cortar a meta da série C na frente.