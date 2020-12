Equipa da semana: Oleiros em alta está de olho no primeiro lugar

À custa de três vitórias e cinco empates, a liderança está perto.

Numa pequena vila de Castelo Branco (pouco mais de 5 mil habitantes), joga o Oleiros, clube que subiu ao CdP em 2016 e onde se tem mantido, com épocas tranquilas. Este ano, o objetivo volta a ser a permanência, mas o bom arranque pode até fazer sonhar com algo mais.

"Jogando sempre para ganhar, estamos mais perto de conseguir, pelo menos, o play-off de subida à Liga 3. Mas se for possível ficar em primeiro da série, não vamos abdicar disso", garantiu o treinador Fábio Pereira.

Na primeira época no emblema albicastrense, o técnico montou um plantel de acordo com o orçamento disponível, que é "bastante baixo para esta competição". "Não foi fácil convencer alguns jogadores", mas formou-se uma agradável "comunhão" entre a forma de pensar o jogo e a forma como os atletas "encaram o futebol e as expectativas que têm".

A lutar pela liderança do campeonato, o Oleiros fez também uma boa campanha na Taça de Portugal, sendo eliminado pelo Gil Vicente. A derrota nos penáltis não está atravessada, pois a imagem deixada foi positiva. "Ficamos com um amargo de boca, mas com o gostinho bom de disputar estes jogos". O treinador diz-se um dos responsáveis pelo sucesso, mas o mérito é "essencialmente dos jogadores".

O treinador

Fábio Pereira

Idade: 42 anos

Deixou o União da Madeira para se aventurar em Castelo Branco e tem protagonizado um bom início de época no Oleiros. Tem "evoluído muito" e é "ambicioso", dizendo-se preparado para agarrar uma oportunidade maior.

O jogador

Brian Miguel

Idade: 22 anos

O luso-francês está a mostrar instinto de matador. Em dez jogos, já faturou por cinco vezes e está a fazer um bom início de época, sendo opção frequente do treinador. Em 2019/20 alinhou pelos sub-23 do V. Setúbal.