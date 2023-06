Equipa B do Salgueiros recebeu troféu de campeão na sede da AF Porto

Plantel de Mário Ferreira foi saudado por José Manuel Neves, presidente da AF Porto. Gil Almeida, presidente do clube, elogiou capacidade de trabalho da equipa para conquistar o título da II Divisão da AF Porto. "O sucesso só é possível com fundações fortes", defendeu.

A equipa do B do Salgueiros, que, este domingo, se sagrou campeã da II Divisão de futebol esteve esta segunda-feira na sede da AF Porto, onde o capitão André Correia recebeu das mãos do presidente José Manuel Neves a Taça correspondente à conquista do título.

Numa cerimónia em que esteve presente o plantel campeão, bem como a equipa técnica liderada por Mário Ferreira, o presidente do clube, Gil Almeida, e a Vereadora do Desporto da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo, o destaque foi mesmo a conquista da equipa salgueirista, que chegou ao título após uma vitória frente ao Rio Ave B (0-1) na última jornada. Com esse resultado, a equipa portuense ultrapassou equipa vila-condense por um ponto na derradeira jornada.

Reações



Gil Almeida, Presidente do SC Salgueiros

"O sucesso só é possível com fundações fortes. Esta é uma equipa campeã pelo segundo ano consecutivo, uma vez que é a base da equipa que venceu o campeonato de Sub-23 do ano passado. Tudo isto só é possível com o esforço dos jogadores, de uma equipa técnica que vive o Salgueiros e que mostra bem o que significa ter alma salgueirista."

Catarina Araújo, Vereadora do Desporto da Câmara Municipal do Porto

"Estou muito feliz por poder partilhar este momento especial, com uma equipa tão especial da cidade do Porto. Saúdo os nossos campeões e agradeço-vos, porque foi um fim de semana difícil e vocês foram a melhor notícia que tive. O que venho aqui dizer-vos é dar-vos os parabéns, aos jogadores e a todos os que estão envolvidos neste sucesso e depois agradecer-vos, porque é um privilégio ter um clube na cidade do Porto como é o Salgueiros. Um exemplo de resiliência, de passado, de história, mas sobretudo de presente, como se vê, com resultados. Hoje é o futebol, mas o Salgueiros é muito mais do que isso."

José Manuel Neves, Presidente da AF Porto

"Estamos aqui para comemorar um campeão, que tenho imenso gosto em receber. Quero felicitar o senhor presidente e o senhor administrador da SAD, bem como a senhora vereadora do Desporto, à qual agradeço o que a Câmara Municipal do Porto tem feito pelo Salgueiros. A superação foi sempre o lema da alma salgueirista. A superação e o querer vencer não desvaneceram e essa chama não se apaga nunca. Vocês representam esse Salgueiros campeão. Estamos aqui hoje para vos homenagear, uma homenagem simples e devida."