Empresa de agenciamento denuncia "tentativa de homicídio" a atletas em Ovar

Suposto grupo invasor era "composto por conhecidos das autoridades" policiais locais, identificados pela firma como "adeptos" do clube local. Alvos conseguiram escapar

A Brasil Soccer Academy, empresa brasileira que agencia vários jogadores do plantel da Ovarense, denunciou, esta terça-feira, uma "invasão feita por marginais" à residência de atletas localizada em Ovar e uma "tentativa de homicídio".

"No meio da madrugada, a residência dos nossos atletas em Ovar, foi invadida por marginais, que depredaram a casa, quebraram o mobiliário e atentaram contra a vida dos jogadores, com tentativa de homicídio", lê-se no Facebook da BSA.

De acordo com a firma, o suposto grupo era "composto por meliantes locais" e que são "conhecidos pelas autoridades" policiais de Ovar. O mesmo entrou na casa, "armados com facas, barras de ferros e outro tipo de armas" e, relata a BSA, "atentaram contra a vida" dos atletas presentes.

A BSA, que identifica os autores como "adeptos" da Ovarense, detalha, ainda, que "o pior não ocorreu" dado que os jogadores albergados "conseguiram fugir" aquando da invasão e "esconderam-se nas matas" na zona contígua, "até ao amanhecer".

Segundo meios da Imprensa local, o ataque denunciado poderá estar relacionado com alegados motivos passionais de um ou mais jogadores da Ovarense. A Polícia de Segurança Pública deslocou-se à habitação e tomou conta da ocorrência.