Na segunda época como treinador principal, Álvaro Pacheco está convicto de que "em breve" estará no escalão principal. Atletas elogiam-lhe a capacidade.

Álvaro Pacheco não dá chances à concorrência na Série A do Campeonato de Portugal. Depois de ter levado o Fafe ao play-off na época passada, o treinador prepara-se para repetir a proeza, agora com o Vizela. "Não fazemos contas. Este é um campeonato muito competitivo, que só se resolve no fim. O nosso compromisso é com um futebol de qualidade e tentar ganhar o jogo seguinte; estou satisfeito com o nosso rendimento", disse o treinador a O JOGO. "A paixão" com que a equipa "treina e joga" é a resposta de Álvaro Pacheco para explicar o sucesso, reforçando que "esta equipa tem uma alma muito grande".

O técnico de 48 anos está confiante que terá um futuro risonho no futebol, não escondendo uma convicção: "Em breve estarei a treinar na I Liga. Acredito na minha capacidade e na competência do meu trabalho." A convicção do técnico é também a de atuais e antigos jogadores que orientou. Paulo Monteiro, 35 anos, que já foi treinado por Jesualdo Ferreira, Norton de Matos e José Mota, entre outros, diz que Pacheco "é tecnicamente competente e um excelente líder". "Sabe o que quer e por onde deve ir. Tem uma mensagem apelativa e fácil de interpretar. Vai fazer carreira ao mais alto nível", afirmou o central do Fafe.

Também o goleador do Vizela, Diogo Ribeiro, de 29 anos, ex-pupilo de Lito Vidigal, Jorge Simão e Ivo Vieira, considera que Álvaro Pacheco tem tudo para "em breve chegar lá acima". "É competente, tem uma ideia de jogo atrativa, prepara muito bem os jogos e transfere para os jogadores a grande paixão que tem pelo futebol", contou.