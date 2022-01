Edward Sarpong, ex-Esperança de Lagos, ruma à Lituânia

Moldes da transferência do internacional ganês para o Dziugas Telsiai, clube primodivisionário, não são conhecidos

Edward Sarpong, lateral-esquerdo de 23 anos, que estava ao serviço do Esperança de Lagos, da Série F do Campeonato de Portugal, assinou contrato com o Dziugas Telsiai, oitavo classificado da principal liga da Lituânia em 2020/21, por três épocas e meia.

O internacional pelo Gana, com uma presença na CAN sub-23 em 2019, chegou a Portugal em 2015/16 para os juniores do Portimonense. Na temporada seguinte, é promovido à equipa A sob o comando técnico de Vítor Oliveira. Realizou sete partidas e tornou-se campeão da II Liga.

Sem espaço na equipa principal, na época seguinte, é emprestado pela formação de Portimão ao Farense e, no regresso, é integrado nos sub-23 do Portimonense, sob liderança de Luís Boa Morte.

Ao desvincular-se, depois, do Portimonense, em 2018/19, assina pelo Esperança de Lagos, tendo realizado 40 jogos e marcado dois golos pelo emblema algarvio, do Campeonato de Portugal. Os moldes da transferência para o Dziugas Telsiai não são conhecidos.