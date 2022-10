Eduardo Fabrício reforça ataque do Louletano

Só no defeso a formação de Loulé já vai em 21 reforços para atacar a temporada 22/23.

A formação do Louletano, que esta temporada vai competir na 1ª Divisão Distrital da AF Algarve, continua a investir no reforço da equipa com o objetivo claro de regressar já na próxima temporada ao Campeonato de Portugal. A equipa liderada agora por Ivo Soares, contratou o avançado Eduardo Fabrício de 24 anos, Grêmio Esportivo Sãocarlense, que vai fazer a estria em Portugal. Só no defeso a formação de Loulé já vai em 21 reforços para atacar a temporada 22/23.