Edinho termina carreira e assume cargo diretivo no Vitória de Setúbal

Antigo internacional português é o novo Diretor Técnico de Futebol dos sadinos

Edinho é o novo diretor técnico de futebol do Vitória de Setúbal. O antigo internacional português colocou um ponto final na carreira de futebolista.

Nas redes sociais, o clube sadino, que jogará no Campeonato de Portugal em 2023/2024, anunciou a chegada do antigo avançado, que teve no Olímpico Montijo o último clube da carreira.

Edinho teve uma carreira de duas décadas no futebol profissional, onde representou emblemas como o Braga, o Paços de Ferreira, a Académica e o Vitória de Setúbal, entre outros. Passou ainda pelo estrangeiro, jogando com as cores do Málaga, do PAOK ou do AEK.