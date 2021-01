Edgar Davids, antigo craque holandês, é o treinador do Olhanense

Anunciou feito pelo técnico e pelo clube algarvio nas redes sociais.

Edgar Davids, antigo internacional holandês, é o novo treinador do Olhanense, equipa que compete no Campeonato de Portugal, tendo orientado uma sessão de trabalho na manhã desta segunda-feira.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo técnico e também pelo clube nas redes sociais.

"Próximo capítulo: Sporting Clube Olhanense", escreveu Davids no Instagram.

O Olhanense também confirmou o treinador nas redes sociais.

A contrastar com a brilhante carreira de jogador, Davids tem ainda um curto percurso no banco de suplentes. Atualmente com 47 anos, regista uma experiência nos ingleses do Barnet, dos escalões secundários e onde pendurou as chuteiras, e o cargo de adjunto no Telstar, da Holanda.

Como jogador, brilhou ao serviço de Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter e Tottenham. Uma Liga dos dos Campeões e uma Taça UEFA fazem parte dos muitos troféus ganhos.

No Olhanense encontra uma equipa que ocupa o quarto lugar da Série H do Campeonato de Portugal.