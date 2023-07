Dumiense: promessa cabo-verdiana e dois formados no Vitória como reforços

Equipa do distrito de Braga vai alinhar no Campeonato de Portugal em 2023/24.

Depois de João Faria, que trocou o Varzim pelo Dumiense, o clube do distrito de Braga, que vai competir no Campeonato de Portugal, assegurou mais um reforço de peso. Dica, que jogou sempre ao serviço do Batuque (Cabo-Verde), terá a sua primeira experiência na Europa e o extremo, de 24 anos, chega a Portugal, após uma temporada onde figurou no melhor onze da I Liga de Cabo-Verde.

O Dumiense também contratou dois jogadores formados no V. Guimarães: Marco Fernandes e Gonçalo Cardoso. O primeiro é central e na última época esteve ao serviço do Oliveira do Hospital (Liga 3) e o segundo é lateral-esquerdo e veio do Leça, onde na época passada realizou 24 jogos e apontou cinco golos.