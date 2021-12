Do gabinete para o primeiro lugar: Mirandela em alta no Campeonato de Portugal

Rafael Pinheiro foi jogador e diretor e agora voltou ao clube da terra para retomar a carreira de treinador principal. Lidera a série B do CdP.

Rafael Pinheiro, 38 anos, "já fez de tudo" no Mirandela, como o próprio admite. Mas esta época voltou ao clube do coração para se sentar na cadeira de sonho: a de treinador. "Cresci no Mirandela e tive várias funções. Fui jogador durante toda a formação e diziam que era jeitoso nas camadas jovens, mas quando cheguei aos seniores percebi que não tinha qualidade para estar com a equipa na III Divisão. Optei por ir estudar e mais tarde disponibilizei-me para ajudar a Direção", recorda.

No entanto, o que o move verdadeiramente é a paixão pelo treino. Orientou o Vila Flor, e depois pertenceu a diversas equipas técnicas no Chaves e Aves. Entretanto, recebeu, no defeso, o convite para retomar a carreira de treinador principal e atualmente orienta o líder da série B do Campeonato de Portugal, que venceu os últimos três jogos. "Estamos no melhor momento da temporada. Este CdP, pela forma como o calendário está distribuído, acaba por ser ingrato. Até à sexta jornada tínhamos, também, seis semanas de paragem, ou seja acabávamos por estar a jogar quase de 15 em 15 dias. Com tantas paragens acaba por haver uma quebra", explica. "Numa das interrupções treinámos com o Montalegre e o Chaves. Quando recomeçámos, perdemos em São Martinho. Entretanto, noutra pausa não realizámos amigáveis e recomeçámos com uma vitória", acrescenta.

A possibilidade de subir à Liga 3 é algo que "tem que estar na mente" dos transmontanos, embora não seja um objetivo para já. "Se isso se proporcionar, não vamos deixar fugir, mas em termos de condições e estruturas estamos a tentar construir algo e a querer crescer. Dizer que queremos isso para agora, é um exagero, porém é algo que vem à tona pelo momento positivo que atravessamos. Temos que ser ambiciosos neste clube", conclui o técnico, que tem cinco vitórias, um empate e uma derrota em sete partidas.