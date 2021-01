Do distrital ao primeiro lugar do CdP num ano: "Estamos orgulhosos"

EQUIPA DA SEMANA - O Pevidém é uma das surpresas desta temporada. Acabado de subir da distrital, é o primeiro classificado da Série B e, atingindo o objetivo da permanência, começará a pensar numa eventual subida à Liga 3

Em primeiro lugar da Série B, sem perder há sete jogos e com o melhor ataque do grupo. Estes são alguns dados que fazem do Pevidém uma "agradável surpresa" desta edição do Campeonato de Portugal. Numa vila a cinco quilómetros de Guimarães mora este clube que subiu esta época da distrital de Braga.

O treinador João Pedro Coelho faz um "balança extremamente positivo" de uma primeira volta que mostrou bons resultados e que permite encarar o restante campeonato "com muito otimismo". "Estamos satisfeitos e orgulhosos do que temos feito. Percebemos a realidade e o contexto em que estamos enquadrados, numa série com equipas totalmente profissionais, mas temos demonstrado uma capacidade competitiva muito grande", analisa.

O objetivo principal do Pevidém é a permanência, algo "muito importante para o clube e para a vila" e agora é preciso assegurar essa conquista para depois "definir novos objetivos". "Tentar ficar nos cinco primeiros, que nos permitira manter no CdP e poder disputar o acesso à Liga 3, seria um feito enorme para a dimensão do clube e para o projeto", refere o técnico que, no início do trabalho, não acreditava estar agora no primeiro posto.

Acabar no topo da série daria acesso à II Liga, mas João Pedro Coelho garante que a equipa é "realista" e que encara este momento "com os pés bem assentes no chão", não se iludindo pelo que já conquistou. "O que entra no balneário é que não será fácil vencerem o Pevidém", atira.

Apontando a "estabilidade" dada pela direção, a "definição e a qualidade individual do plantel" e a "qualidade do processo de trabalho" como fatores determinantes para o sucesso atual, o treinador acredita que tem jogadores que podem dar o salto para patamares acima. Costinha, melhor marcador da equipa e um dos melhores da Série B, com cinco golos, é um desses casos.

"Há alguns jogadores que atingiram uma maturidade alta, como o Costinha, e que têm capacidade para se evidenciar e legitimidade para poderem chegar a um nível superior", explica o mister, que diz ter um plantel "muito competitivo" e com quem está satisfeito, sendo que, por essa razão, não admite ir ao mercado. "Não pretendemos que ninguém saia, nem que entre. Só se surgir uma boa oportunidade de alguém que encaixe no perfil desportivo e humano que entendemos. Só aí e que iremos enquadrar alguém de forma cirúrgica".

O TREINADOR

João Pedro Coelho

39 anos

A passagem de João Pedro Coelho pelo Pevidém está a ser um sucesso. Subiu a equipa da distrital de Braga ao CdP e, no ano de estreia, colocou-a no primeiro lugar da Série B. Em 56 jogos pelo emblema vimaranense, conseguiu vencer 36 deles. Orientou também clubes como Santa Eulália, Caçadores das Taipas e Joane, sempre na distrital bracarense.

O JOGADOR

Tiago Ronaldo

32 anos

Não sendo o mais utilizado do plantel, é o jogador mais experiente e com mais currículo desta equipa. Fez a formação no Loures e no V. Guimarães e passou por clubes como Moreirense, Juventude de Évora, Tourizense, Vizela, Santa Clara, Penafiel e Trofense. Com três jogos pela equipa principal dos vimaranenses, na I Liga, e cinco seis épocas passadas na II Liga, Tiago Ronaldo é agora uma peça importante no Pevidém.