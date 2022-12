Djibril Zidnaba reforça o Esperança de Lagos até final da época

Pode jogar como central ou médio-defensivo. Alinhava no Leça.

O burquinense Djibril Zidnaba, de 28 anos, ex- Leça, onde ainda realizou na presente temporada sete jogos, é reforço do Esperança de Lagos, que compete na Série D do Campeonato de Portugal. O jogador, que assinou até final da época, joga como central ou médio-defensivo.

Djibril Zidnaba chegou a Portugal na temporada 2012/13 para o Naval 1º de Maio, proveniente do Étoile Filante, equipa do Burquina Faso, tendo ainda representado no nosso país Braga B, Moreirense, Penafiel, Sertanense, Trofense, Benfica Castelo Branco, Canelas 2010 e Idanhense.