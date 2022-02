"Dizerem-me que ia parar sete a oito meses foi um choque"

SÃO MARTINHO >> Avançado Ricardo Almeida já faturou por sete ocasiões e encontra-se a um golo de alcançar a melhor marca da carreira, conseguida ao serviço do Berço

Sete golos em 13 jogos - com três assistências pelo meio - fazem desta época uma das melhores da carreira de Ricardo Almeida. Aliás, o avançado, 24 anos, só precisa de apontar mais um remate certeiro para igualar o melhor registo, conseguido em 2019/20, quando estava emprestado pelo Moreirense ao Berço. Agora, é no São Martinho, da série B, que tem brilhado. "Temos uma equipa muito boa, um estilo de jogo com o qual me identifico e isso está a facilitar o aparecimento dos golos. Espero ultrapassar essa marca no Berço e desejo, acima de tudo, que a equipa consiga os objetivos", expressa, a O JOGO.

A dois pontos do Tirsense, que ocupa o último posto de acesso à fase de subida, o São Martinho tem um jogo em atraso e sabe que pode ultrapassar o rival caso vença essa partida. "O primeiro objetivo é chegar ao play-off e, depois, tentar a subida. Dependemos só de nós se vencermos o encontro em atraso que temos", observou. Do segundo ao quinto vai uma distância de cinco pontos e o dianteiro reconhece estar num agrupamento que será renhido até ao final. "Os cinco primeiros vão estar na luta", comenta. E o São Martinho será um deles. "Temos uns adeptos fantásticos que não param de nos apoiar e têm comparecido também em grande número nos encontros fora. Vamos estar na luta", promete.

Formado no Serzedelo e no Moreirense, estreou-se na I Liga com 18 anos e seguiu para o Sporting B, mas duas lesões graves atrasaram-lhe o crescimento. Sem ressentimentos, sonha voltar a dar o salto.

Formado no Serzedelo e, sobretudo, no Moreirense, Ricardo Almeida estreou-se na I Liga a 23 de maio de 2015, quando tinha 18 anos. "Não sabia bem o que estava a acontecer. Foi um dos momentos altos da carreira estrear-me no clube onde me formei", destacou.

Em 2016/17, foi cedido pelos cónegos ao Sporting B, mas as lesões atraiçoaram-no. "Foram épocas fantásticas, aprendi imenso, no entanto lesionei-me num joelho na primeira temporada de Sporting. Estive oito meses parado e só regressei no final do ano. Voltei ao Moreirense e rompi o cruzado, no mesmo joelho, o que dificultou bastante a carreira", lamentou. Entre as duas privações psicológicas, o primeiro problema físico foi mais difícil de lidar. "Nunca tinha tido uma lesão muscular, quanto mais grave. Dizerem-me que ia parar sete a oito meses foi um choque grande", admitiu. Agora, sonha com o regresso a outros patamares. "Estou a fazer uma excelente época. Se conseguir fazer mais golos e o São Martinho subir ou chegar ao play-off de promoção, acredito que isso facilitará bastante a minha ambição", terminou.