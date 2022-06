Direção do Olhanense com poderes para cessar contrato de arrendamento com a SAD

Direção do clube com poderes necessários para, com os fundamentos, no tempo e pelos meios que entender convenientes, fazer cessar o contrato de arrendamento com a SAD.

Os sócios do Olhanense reunidos na noite de segunda-feira em Assembleia Geral decidiram, com 57 votos a favor, 12 abstenções e nenhum vota contra, conceder à direção do Olhanense os poderes necessários para, com os fundamentos, no tempo e pelos meios que entender convenientes, fazer cessar o contrato de arrendamento celebrado em 1/07/2017, entre o clube e a Sporting Clube Olhanense SAD (Ponto 6 da Ordem de trabalhos, da Assembleia Geral Ordinária, realizada na segunda-feira).

Segundo um esclarecimento recente da direção do Olhanense, ainda antes desta Assembleia Geral, a proposta agora votada, tem "como objetivo principal, fazer regressar ao clube, a posse plena do José Arcanjo, a fim de que este disponha daquelas instalações, da forma mais benéfica para o Olhanense. Não se trata de "empurrar" a SAD para fora do José Arcanjo, uma vez que o poderá utilizar com as regras a estabelecer, depois de rescindido o referido Contrato de Arrendamento."

