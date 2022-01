Diogo Pires chega para o meio-campo do Sintrense

O jogador português, de 28 anos, acertou a rescisão de contrato com o U. Santarém, da Liga 3, e regressou, assim, a um clube que representou na época de 2018/2019

O médio Diogo Pires é o mais recente reforço do Sintrense, terceiro classificado da série E do Campeonato do Portugal.

O jogador português, de 28 anos, acertou a rescisão de contrato com o U. Santarém, da Liga 3, e regressou, assim, a um clube que representou na época de 2018/2019. Formado no Belenenses, o médio passou também pelo Atlético, Aves, entre outros emblemas.