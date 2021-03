Diogo Cunha deixou o Lourosa, mas vai continuar no Campeonato de Portugal

Diogo Cunha deixou o plantel do Lourosa e vai jogar no Berço

O experiente médio português regressa à terra natal, Guimarães, mas para jogar o Berço. Tinha rescindido nos últimos dias com o Lusitânia de Lourosa.

O médio Diogo Cunha vai reforçar o Berço, sabe O JOGO. Dias depois de rescindir contrato com o Lusitânia de Lourosa, o jogador de 35 anos, natural de Guimarães, assinou pelo emblema orientado por Manuel Machado, que ocupa o terceiro lugar da Série B do Campeonato de Portugal, com 23 pontos.

Formado no V. Guimarães, Diogo Cunha destacou-se também ao serviço do Feirense, Moreirense, Chaves, Famalicão, entre outros. Regressa agora a casa para jogar no Berço, que ainda aspira a alcançar a liderança do agrupamento, que daria direito a disputar o acesso à II Liga.

Recorde-se que em declarações a O JOGO na semana passada, Diogo Cunha disse ter ficado surpreendido com a saída de Santa Maria da Feira. "O presidente [Hugo Mendes] tomou a decisão e não me deu nenhuma explicação. Foi uma surpresa porque não tenho problemas com ninguém, nem com os meus colegas ou o treinador... Agora há que seguir em frente e vamos ver o que o futuro me reserva, pois tenho mais dois dias para ser inscrito", referiu.