Dia agitado no Bonfim: três caras novas apresentadas em Setúbal

Clube sadino vai atacar o Campeonato de Portugal em 2023/24.

Foi um dia agitado no Bonfim no que toca ao mercado de transferências. O V. Setúbal, que vai competir no Campeonato de Portugal, apresentou três caras novas para 2023/24.

Para a baliza chegou Riccardo Galli, italiano de 30 anos que representou o Lourosa na última época. Em Portugal defendeu também a baliza do Olhanense.

Diogo Balau, extremo de 23 anos, também foi apresentado. O ex-Serpa passou pelo futebol dinamarquês, ao serviço do Jammerbugt, registando ainda passagens por Barreirense, Alcochetense e equipa B do Cova da Piedade.

Por último, Flavinho. Um extremo brasileiro de 26 anos, que ajudou o Belenenses a subir à II Liga. U. Santarém, Sertanense, Oleiros e Mêda fazem igualmente parte do currículo.