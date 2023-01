"Devido a um mal-entendido no Facebook afastaram-me do Paços"

Gonçalo Teixeira passou pela formação do Paços e era visto como uma jovem promessa. O presidente Paulo Meneses não gostou de umas publicações que uns colegas do avançado fizeram na sua conta e deixou o clube.

Gonçalo Teixeira, atualmente no Citânia de Sanfins, da Divisão de Honra da AF Porto, começou a formação no Paredes, tendo também passado pelo Paços de Ferreira, onde era visto como uma jovem promessa, mas um mal-entendido no Facebook trocou as voltas à carreira do avançado.

"Comecei a jogar em Lisboa, aos sete ou oito anos vim para o Paredes. Estive lá três anos, fiz a formação no Paços, aconteceu um imprevisto com um dos diretores, devido a uma publicação que uns colegas meus fizeram e depois fui destituído da equipa pelo presidente", contou Gonçalo, que depois rumou ao Freamunde.

"Sou um jogador irreverente, gosto de ter bola no pé e tenho o gosto por fazer golos", revelou, ele que teve o auge na temporada 2015/16, onde em 27 jogos marcou por 39 vezes.

No início de carreira, o jogador de 19 anos, também esteve perto de treinar no Sporting, mas a distância fê-lo recuar. No Paços foi orientado por Marco Paiva e chegou a trabalhar com Matchoi, que representa a equipa principal. Sobre o futuro, acredita que irá subir de divisão pelo Citânia Sanfins e voltar a jogar em patamares superiores, não guardado rancor, devido à situação controversa que viveu no Paços.