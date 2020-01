Despedido depois de uma vitória: "Não me deu qualquer explicação"

Quim Berto foi despedido do Torreense depois de ter ganho ao Sertanense. Em sete jogos somou oito pontos.

Quim Berto continua sem saber por que razão foi dispensado das funções de treinador do Torreense após a vitória sobre o Sertanense, na passada jornada da Série C do Campeonato de Portugal. "No final do jogo, o Virgílio Lopes disse-me que eu estava de saída e não me deu qualquer explicação", afirma o treinador, ainda incrédulo com a decisão do diretor-geral.

Mais ainda por ter acontecido logo após a restruturação que fez no plantel e após um jogo em que "pela primeira vez todos os jogadores contratados, exceção feita ao Didi, estavam disponíveis". "Dentro das limitações orçamentais do clube formámos um grupo com valor, competitivo e competente, capaz de chegar ao play-off", analisou Quim Berto: "Não tenho dúvidas que iríamos disputar a fase de subida, só não sei se em primeiro porque o Praiense já tem uma margem confortável."

O técnico acredita que o seu substituto no comando da equipa, Luís Loureiro, "consiga levar o Torreense ao play-off".