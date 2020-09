Desistência do Aves SAD deixa outra Série do CdP "desfalcada"

Gondomar-Salgueiros da primeira jornada do Campeonato de Portugal

Série H já tinha ficado com onze equipas por desistência do Armacenenses e o mesmo vai acontecer à Série B

O Campeonato de Portugal deveria ter 96 clubes a competir na prova, mas neste momento já está reduzido a 94. A primeira baixa foi o Armacenenses, que desistiu pouco antes da prova começar, sendo que os algarvios não foram substituídos e a Série H, onde estariam inseridos, arrancou com menos uma equipa, forçando uma folga a um clube todas as semanas.

Agora, o mesmo cenário deverá acontecer na Série B. O Aves SAD vai desistir da prova (já tinha faltado ao jogo da primeira jornada com o Berço). Porém, as séries C e F correm o mesmo risco.

União da Madeira SAD e Fátima SAD também faltaram os respetivos encontros da primeira ronda e mais uma falta de comparência implica a desclassificação da prova, conforme se pode ler no Regulamento Disciplinar da FPF. "5. O clube que não compareça injustificadamente em 2 jogos oficiais consecutivos ou 3 interpolados é sancionado com impedimento de participação em competição entre 1 e 3 épocas desportivas e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC".

O União da Madeira recebe, domingo, o Tirsense, para a Taça de Portugal, enquanto que o Fátima SAD recebe o Oleiros.