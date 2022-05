"Deitámo-nos já de dia, mas quando estamos felizes, dormimos melhor"

Eurico Couto, treinador do Paredes, convocou todos os jogadores para o Marítimo B (3-2), mesmo havendo só 15 disponíveis

No sábado, a cidade de Paredes encheu-se de festa, muito por culpa da campanha que Eurico Couto protagonizou ao liderar um grupo composto por outros cinco grandes candidatos a subir à Liga 3.

"Desde o primeiro dia que o foco foi direcionado para a fase final e lá teríamos depois as nossas hipóteses, sempre com a crença da subida em tudo o que fizemos. Como equipa achava que a nossa era a melhor e acabámos por ser melhores do que os outros, sempre com os pés bem assentes na terra, mas com muita ambição", revelou o treinador, contando como foram os festejos. "Houve um autocarro panorâmico a circular, festa na câmara, muito reconhecimento dos adeptos, um prestígio grande para todos e isso é gratificante, após dez meses de trabalho. Deitámo-nos já de dia, devia passar das seis da manhã, mas quando estamos felizes, dormimos melhor, mesmo que seja pouco", salientou, apontando como jogo determinante a visita ao terreno do Marítimo B (3-2), que antecedeu a última vitória contra o S. Martinho (1-0).

"Foi importante terminarmos a primeira volta bem posicionados para subir, mas o jogo da Madeira acaba por ser o mais decisivo, até porque jogávamos primeiro que os outros. Decidi convocar os 22 jogadores do plantel porque a união é fundamental, mesmo tendo só 15 disponíveis", explicou, acrescentando: "Tivemos também connosco a coach Eliana Ribeiro, que foi importante na motivação, desenvolvimento pessoal e tarefas grupais". Além da boa prestação no campeonato, o treinador ainda conduziu o Paredes aos oitavos de final da Taça de Portugal, pelo que "o balanço é extremamente positivo".

Renovação ainda não é assunto

Há sete anos no Paredes, onde conduziu o clube das distritais até à Liga 3, Eurico Couto, que está em fim de contrato, ainda não sabe se vai continuar a orientar o clube da terra. "As subidas são sempre difíceis de descrever, há um entusiasmo muito grande. Renovação? O assunto agora é a final do Jamor no sábado contra o Fontinhas, que queremos ganhar, num jogo que será decidido no pormenor, entre duas equipas que fizeram boas campanhas", avaliou, enumerando "a organização, união, adaptação, crença e inteligência emocional", como os atributos, que levaram a equipa ao sucesso.