Decisões na Série D do Campeonato de Portugal: Beira-Mar desce ao Distrital

Feitas as contas, o Anadia vai lutar pela subida à Liga SABSEG (já tem um lugar, pelo menos, na Liga 3)

Espinho e Beira-Mar partiam para a última jornada da Série D do Campeonato de Portugal sabendo que um iria descer aos distritais. Ambas venceram, e pelo mesmo resultado (2-1), e, assim sendo, foram os espinhenses a garantir a permanência, por levarem a melhor no confronto direto.

Por outros lado, havia ainda muito por definir no que tocava à luta pela Liga 3. A Sanjoanense venceu o Águeda por 1-0 e acabou em quinto lugar, ao passo que o São João de Ver bateu o Lusitânia de Lourosa e ficou na quarta posição.

O Castro Daire levou de vencido o líder Anadia (2-1) e ficou no sexto lugar, muito perto do sonho. Já o Valadares, com a derrota no reduto do Beira-Mar, acabou no sétimo posto.

Feitas as contas, o Anadia vai lutar pela subida à Liga SABSEG (já tem um lugar, pelo menos, na Liga 3); Canelas, Lusitânia de Lourosa, São João de Ver e Sanjoanense vão tentar a promoção à Liga 3; Castro Daire, Valadares Gaia e Espinho mantêm-se no Cdp; Beira-Mar, Águeda, Lusitano Vildemoinhos e Vila Cortez descem de divisão.