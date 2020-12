De enganado por um empresário a goleador do "novo" Aves

Souza, irmão de Leandro Souza, que ajudou o Aves a subir à I Liga, está a destacar-se no CD Aves 1930

Três golos de Souza nos últimos dois jogos contribuíram para que o Aves 1930 chegasse ao primeiro lugar da série 1 da II Divisão da AF Porto. O avançado, de 28 anos, é irmão de Leandro Souza, que apontou dois golos em 11 encontros na campanha de subida à I Liga, em 2016/17. Vindo do Freamunde, da Divisão de Elite, Souza não se importa de ter descido três escalões na carreira.

"É um grande clube, independentemente da divisão. O meu irmão falou-me da grandeza do Aves e quero fazer história, como ele fez", explica Souza, que divide o futebol com um emprego numa empresa de estofos. As portas do futebol português abriram-se para Souza em 2017/18. Começou pelo Sourense, passou pelo Carção, Cristo Atlético (Espanha) e Freamunde e esta época foi alvo de um golpe.

"Fui enganado por um empresário que dizia que me ia colocar na Espanha ou Polónia. Entretanto, recebi propostas do Vilarinho e de outros clubes, mas fiquei fascinado com o projeto e a sinceridade do Aves. Treinei, gostaram de mim e estou muito feliz", resume. "Subida? Estamos focados nisso. Quero dar bastantes alegrias aos adeptos da maior vila do futebol português", acrescentou