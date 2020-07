De Calado a Chaínho e Ivkovic, todos querem o "grande Estrela" de volta

Figuras históricas do Estrela da Amadora defendem a fusão com o Sintra e querem ver o clube, o mais rapidamente possível, nos grandes palcos do futebol nacional.

Nomes como Calado, Jorge Andrade, Chainho, Kenedy, Mário Jorge, Ivkovic, Basaúla e Rui Neves participam no vídeo a que O JOGO teve acesso e que agora publica, apoiando massivamente a ideia e defendendo aquilo que pode ser o renascimento do Estrela da Amadora. Aqueles jogadores, referências do futebol português num passado muito recente, defenderam as cores do tricolor da Reboleira, tendo praticamente todos eles passado, depois, pelos três grandes. O apoio e incentivo de Basaúla e de Ivkovic ganha, porventura, maior destaque, atendendo à agora menor ligação com o futebol português.

Como é do conhecimento geral, caso os sócios aprovem, na assembleia geral de amanhã, a fusão com o Sintra e a criação da SAD, o Estrela disputará já na próxima época o Campeonato de Portugal, ficando naturalmente a um passo de voltar às ligas profissionais.

André Geraldes, ex-CEO da SAD do Farense e antigo homem forte do Sporting, é o nome indigitado para presidir à SAD, com o apoio de um grupo de investidores, autores de um projeto para recolocar o Estrela nos principais palcos do futebol luso. Estes mesmos investidores já avançaram, inclusivamente, com uma proposta de compra do estádio para resolver o grande problema da massa insolvente com os ex-funcionários do já extinto Estrela, que acabou para dar lugar a um novo clube.