Avançado apresentado esta quarta-feira.

O Lourosa, equipa do Campeonato de Portugal, anunciou esta quarta-feira a contratação de David Silva. Trata-se de um avançado de 27 anos que nas duas últimas temporadas alinhou no Oliveira do Hospital, tendo feito 14 golos em 55 jogos.

No percurso, David Silva regista ainda passagens por Amora, Lusitano de Évora, Coruchense, Caldas e Cartaxo.