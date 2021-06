Daúto Faquirá apresentado no Torreense: "Foi-me proposto subir à II Liga"

Daúto Faquirá com ambições altas no Torreense

Treinador está de volta ao ativo para orientar o Torreense, que tem um projeto "ambicioso" na Liga 3.

Convite: "O projeto que me foi apresentado é ambicioso e quer levar este clube histórico para outros patamares, até à I Liga, obviamente passo a passo, mas no imediato o que me foi proposto é subir à II Liga. Já tinha trabalhado com o Marco Couto [diretor desportivo] no Olhanense, convenceu-me, conheci as pessoas e o projeto enquadra-se na minha filosofia, com estabilidade que é fundamental para se atingir estes objetivos e aqui estou eu, de corpo e alma, para catapultar o clube para outros pergaminhos. Sou o líder, mas isto terá que ser um trabalho coletivo."

Subida: "Essa é uma das razões para eu cá estar. São objetivos ambiciosos, mas realistas e exequíveis porque o clube tem esta dimensão e proporciona os meios para chegarmos a esse objetivo. Essa pressão [da subida] faz parte e é bom que todos tenhamos essa pressão para trabalharmos em torno deste objetivo."

Liga 3: "Vamos ter um caminho muito difícil, perfilam-se outros clubes com as mesmas ambições [de subida], mas vamos ser mais fortes do que os outros."